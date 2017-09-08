В Омской области появятся новые скорые и школьные автобусы
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 12:07  •  печать

В Омской области появятся новые скорые и школьные автобусы

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Автобусы и автомобили скорой помощи будут приобретены на средства резервного фонда Правительства РФ.

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал документ, благодаря которому в 2017 году для 75 субъектов РФ будет закуплено 1150 автомобилей скорой помощи. На эти цели из резервного фонда Правительства РФ выделено 3 млрд руб.

В Омской области появится 21 скорая. Машины будут закуплены у автомобильного завода ГАЗ и Ульяновского автомобильного завода. По информации министерства здравоохранения Омской области, сейчас проводится аукцион на приобретение 12 авто на деньги регионального бюджета. 10 из закупленных машин будут реанимобилями. Планируется, что автомобили поступят в больницы до конца этого года.

- Мы направим дополнительно 50 млн руб. на приобретение десяти современных реанимобилей в полной комплектации. Два из них будут специально предназначены для оказания неотложной медицинской помощи детскому населению, - объяснил губернатор Омской области Виктор Назаров.

Также до конца 2017 года в регионы России привезут 1549 школьных автобусов малой и средней вместимости. Омская область получит 28 из них: 14 автобусов будут вместимостью от 10 до 12 человек и ещё 14 - вместимостью от 22 до 24 школьников. Все автобусы имеют повышенный уровень безопасности, оснащены устройствами для вызова экстренных служб, а также имеют много сигнальных кнопок "Просьба об остановке".

Теги  •  #автобус #Правительство России #скорая помощь #школа

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