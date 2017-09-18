В Амурском посёлке рядом с аквапарком хотят построить торговый комплекс

Компания "Юлия и К", близкая к бывшему депутату Законодательного собрания Омской области Сергею Оркишу, просит изменить проект планировки на ул. Завертяева.

В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска состоялись публичные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки территории по улице Завертяева в Центральном округе. Сейчас в границах проектируемой территории расположены объекты административно-делового, общественного и коммунального назначения. ООО "Юлия и К" рядом с аквапарком "АкваРИО" планирует строительство торгового комплекса, многоуровневой парковки и объектов производственного назначения.

Чтобы воплотить проект в жизнь, необходимо поменять назначение участка. В проекте планировки часть территории меняется на зону производственно-коммунальных объектов IV-V классов опасности для строительства промышленного объекта, для которого не требуется санитарно-защитная зона.

Жители микрорайона, присутствовавшие на публичных слушаниях, обратили внимание на то, что рядом находится жилая застройка и автозаправочная станция. Представитель заказчика заверил собравшихся в том, что им будут подготовлены необходимые расчёты санитарной зоны, проектно-сметная документация. А при реализации проекта будут соблюдены все предусмотренные нормативами мероприятия.

Добавим, компания "Юлия и К" аффилирована с семьёй известного омского строителя, бывшего депутата Законодательного собрания Сергея Оркиша. Аквапарком на Заверятева также управляет семья Оркиш.