Столичный эксперт сообщил, при каких условиях в Омске возобновится строительство метро

Сегодня Омской области необходимо вкладывать деньги на содержание стройки метро в законсервированном виде и поддержание существующих тоннелей в безопасном состоянии до тех пор, пока в регионе и городе Омске не изменится макроэкономическая ситуация, не начнёт изменяться демографическое положение, считает директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта Михаил Якимов. По его словам, ежегодные затраты в размере 20 млн руб. - это сохранение надежды на реализацию строительства метро.

- Любые затраты сверх этой суммы обречены на неэффективность, - считает Михаил Якимов. - Гораздо важнее в существующей ситуации вкладывать деньги городского бюджета в развитие наземной инфраструктуры: в разграничение территорий общего пользования для преимущественного использования транспорта большой провозной способности, в частности автобусов большой вместимости, трамваев, стимулирование использования жителями немоторизованных видов транспорта, вкладывание в организацию дорожного движения и систему управления дорожным движением.

Напомним, омский метрополитен строят с 1992 года. Его запуск сначала был запланирован в 2008 году, потом в 2012, 2015 и 2016 (как подарок к 300-летию города), однако из-за проблем с финансированием и низкой транспортной эффективности пусковой ветки метро в феврале 2014 года правительство Омской области предложило соединить построенные подземные объекты с наземным рельсовым транспортом. Позже было объявлено, что строительство метрополитена продолжится. Новые сроки сдачи Омского метро в эксплуатацию не называются. 6 ноября 2014 года появилось сообщение о консервации строительства.