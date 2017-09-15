Пострадавшей от АЧС Омской области предложили отправлять свинину в Канаду

Как уточнили в Управлении Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Омской области (Россельхознадзор), в письме, поступившем от зарубежного ведомства, сообщается о готовности провести инспекцию предприятий, готовых наладить экспорт стерильной продукции из свинины в герметических упаковках. Заявления от претендентов на отправку свинины в Канаду будут приниматься до 19 сентября 2017 г. в управлении.

Напомним, ситуация с реализацией продуктов из свинины и самого свиноводства в Омской области резко осложнилась в июле текущего года в связи со вспышкой африканской чумы свиней в Саргатском районе. Позже заболевание вышло за пределы его территории. Всего в Омской области зафиксировано 28 очагов, инфицировано три объекта, чума охватила 11 районов и город. У населения отчуждено 14 тыс. 248 голов, на компенсационные выплаты потрачено 110 млн руб.