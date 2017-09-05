Укладку асфальта на улице Ленина перенесли на следующий год

Новое покрытие на проезжей части улицы в центре Омска появится под конец благоустроительных работ.

О ходе работ по благоустройству второй очереди улицы Ленина рассказал сегодня, 5 сентября, представитель компании-подрядчика "ИдеалСтрой". На данный момент завершена перекладка сетей связи, завершается устройство ливневой канализации, ведётся укладка гранитных тротуарных плит и монтаж нового ограждения рядом с Концертным залом.

Ранее предполагалось, что работы закончатся в ноябре этого года. Но график приходится корректировать с учётом грядущего ремонта Юбилейного моста. Так, новый асфальт на проезжей части будет уложен только в следующем году на завершающем этапе благоустройства.

Мы постараемся уложиться в короткий срок, чтобы автолюбители не испытывали серьёзных неудобств, да и в целом, хочется, чтобы омичи поскорее оценили наш труд, - прокомментировал главный инженер компании-подрядчика "ИдеалСтрой" Николай Твардовский.

Добавим, что подрядчик капитального ремонта Юбилейного моста будет выбран после 14 сентября. Срок завершения работ - 30 ноября 2018 года.