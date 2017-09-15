На пустыре по улице Успенского хотят построить многоэтажки

Накануне в мэрии прошли публичные слушания по застройке территории в районе дома по улице Успенского, 31, рядом с Казачьим сквером. Пустующий участок площадью около гектара выкупило ООО "Транспортные технологии" и сейчас намерено построить там три дома высотой более семи этажей. Также запланированы подземная и наземная парковки и благоустройство прилегающей территории.
При обсуждении владельцу участка указали на то, что против точечной застройки могут выступить местные жители. При этом на пустыре ранее располагалась лишь свалка и несколько незаконных гаражей.
Проект застройки пока не завершён. По словам заместителя директора департамента архитектуры Светланы Шевченко, он будет представлен на одном из заседаний градостроительного совета.
Главное, чтобы застройщик людей не обманул и не кинул с новыми квартирами.