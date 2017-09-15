На пустыре по улице Успенского хотят построить многоэтажки
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 10:59, последнее обновление 15 сентября 2017, 11:04  •  печать

На пустыре по улице Успенского хотят построить многоэтажки

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Новый владелец участка намерен освоить территорию, которая пустует уже несколько лет.

Накануне в мэрии прошли публичные слушания по застройке территории в районе дома по улице Успенского, 31, рядом с Казачьим сквером. Пустующий участок площадью около гектара выкупило ООО "Транспортные технологии" и сейчас намерено построить там три дома высотой более семи этажей. Также запланированы подземная и наземная парковки и благоустройство прилегающей территории.

При обсуждении владельцу участка указали на то, что против точечной застройки могут выступить местные жители. При этом на пустыре ранее располагалась лишь свалка и несколько незаконных гаражей.

Проект застройки пока не завершён. По словам заместителя директора департамента архитектуры Светланы Шевченко, он будет представлен на одном из заседаний градостроительного совета.

Теги  •  #Светлана Шевченко #строительство

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Комментарии
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Светлана Владимирова  •  15 сентября 2017, 12:01

Главное, чтобы застройщик людей не обманул и не кинул с новыми квартирами.

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