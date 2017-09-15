На пустыре по улице Успенского хотят построить многоэтажки

Новый владелец участка намерен освоить территорию, которая пустует уже несколько лет.

Накануне в мэрии прошли публичные слушания по застройке территории в районе дома по улице Успенского, 31, рядом с Казачьим сквером. Пустующий участок площадью около гектара выкупило ООО "Транспортные технологии" и сейчас намерено построить там три дома высотой более семи этажей. Также запланированы подземная и наземная парковки и благоустройство прилегающей территории.

При обсуждении владельцу участка указали на то, что против точечной застройки могут выступить местные жители. При этом на пустыре ранее располагалась лишь свалка и несколько незаконных гаражей.

Проект застройки пока не завершён. По словам заместителя директора департамента архитектуры Светланы Шевченко, он будет представлен на одном из заседаний градостроительного совета.