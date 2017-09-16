В Омске на даче врач спасла переставшего дышать младенца 

Врач-эндоскопист эндоскопического отделения Клинического медико-хирургического центра Любовь Дейнекина привычно трудилась на своём садовом участке. Но вместо вместо привычных садовых забот ей пришлось спасать соседского маленького мальчика.

На соседней даче в семье омичей у девятимесячного мальчика ОРВИ протекало с высокой температурой, которую долго не могли сбить. Как сообщает пресс-служба Клинического медико-хирургического центра, организм девятимесячного малыша не выдержал, и мальчик перестал дышать. Не зная, как поступить в данной ситуации, родные малыша начали паниковать. На крик соседей прибежали и Любовь Дейнекина с супругом. Сама врач говорит, что действовала на автомате, делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В итоге ребёнок задышал. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

Фото: vk.com/kmhc55