В Омске на даче врач спасла переставшего дышать младенца 
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 сентября 2017, 10:57, последнее обновление 16 сентября 2017, 11:37  •  печать

В Омске на даче врач спасла переставшего дышать младенца 

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Врач-эндоскопист Любовь Дейнекина, отдыхающая на своей даче, прибежала на крики родителей малыша и оказала переставшему дышать ребёнку необходимую помощь. 

Врач-эндоскопист эндоскопического отделения Клинического медико-хирургического центра Любовь Дейнекина привычно трудилась на своём садовом участке. Но вместо вместо привычных садовых забот ей пришлось спасать соседского маленького мальчика.

На соседней даче в семье омичей у девятимесячного мальчика ОРВИ протекало с высокой температурой, которую долго не могли сбить. Как сообщает пресс-служба Клинического медико-хирургического центра, организм девятимесячного малыша не выдержал, и мальчик перестал дышать. Не зная, как поступить в данной ситуации, родные малыша начали паниковать. На крик соседей прибежали и Любовь Дейнекина с супругом. Сама врач говорит, что действовала на автомате, делала искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. В итоге ребёнок задышал. Сегодня мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы.

Фото: vk.com/kmhc55

Теги  •  #врач #ОРВИ #спасение

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Комментарии
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Майя Соловьева  •  16 сентября 2017, 14:29

Необыкновенно повезло, что соседка спасла ребенка... Но о чем думали родители?

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Анна Орлова  •  16 сентября 2017, 13:36

Родителям повезло, что у них такая соседка. Все-таки ребёнка с температурой везти на дачу - последнее дело.

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