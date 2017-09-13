Омская поликлиника попала в антирейтинг российских больниц

"Общероссийский народный фронт", собрав жалобы пациентов со всей страны, провёл рейды поликлиник. Было проинспектировано более 530 учреждений в 74 регионах. По итогам "фронтовики" составили рейтинг самых нелепых оправданий главврачей по поводу некачественного обслуживания пациентов.

На шестом месте оказалась омская городская поликлиника № 11 на улице Заозёрная. Здесь пациенты, обратившиеся за перевязкой, по указу врачей приносят с собой перевязочные материалы и одноразовые шприцы. При этом персонал отрицает, что больных без лейкопластыря не принимают. "Никому мы не говорим, чтобы приносили", - защищаются врачи.