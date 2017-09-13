Омская поликлиника попала в антирейтинг российских больниц
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 16:17  •  печать

Омская поликлиника попала в антирейтинг российских больниц

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Больным, пришедшим на перевязку, приходится приносить с собой лейкопластырь.

"Общероссийский народный фронт", собрав жалобы пациентов со всей страны, провёл рейды поликлиник. Было проинспектировано более 530 учреждений в 74 регионах. По итогам "фронтовики" составили рейтинг самых нелепых оправданий главврачей по поводу некачественного обслуживания пациентов.

На шестом месте оказалась омская городская поликлиника № 11 на улице Заозёрная. Здесь пациенты, обратившиеся за перевязкой, по указу врачей приносят с собой перевязочные материалы и одноразовые шприцы. При этом персонал отрицает, что больных без лейкопластыря не принимают. "Никому мы не говорим, чтобы приносили", - защищаются врачи.

Теги  •  #видео #ОНФ #поликлиника

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