Как не заболеть вирусным менингитом

Медики пояснили омичам, обеспокоенным информацией в СМИ о вспышках заболеваемости вирусным менингитом, каковы его симптомы и как его избежать.

Как уверяет главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора регионального Управления Роспотребнадзора Наталья Анпилова, случаи заболеваемости вирусным менингитом в Омске действительно зафиксированы. Но это явление сезонное. Вирусным менингитом, вызванным энтеровирусной инфекцией, омичи заболевают ежегодно, чаще всего в период с июля по август.

- Нужно понимать, кто является источником заболевания, пути и факторы передачи, - пояснила Анпилова. - Энтеровирусная инфекция была открыта в 60-х годах прошлого века и достаточно изучена, мы знаем меры профилактики. Но нужно отличать вирусный менингит от бактериологического. От бактериологического мы защищены вакциной, которая входит в национальный календарь прививок. Вирусный менингит - сезонное заболевание, вызванное широким спектром энтеровирусной инфекции, чаще всего проявляет себя с июля по октябрь. Вакцины против него не разработано. В этом году случаи энтеровируса начали фиксировать позднее обычного - не с июля, а с августа.

Чаще всего энтеровирусная инфекция поражает детей от 3 до 14 лет. Потому-то вспышки болезней регулярно наблюдаются с июля, когда начинают купаться в открытых водоёмах, активно потребляют фрукты и овощи, а ребятня приезжает домой с каникул, которые проводили в других регионах или за пределами страны. Они-то обычно и являются источником и распространителем заболевания, приходя в садик или в сентябре в школу. Но, изолировав одного больного на время лечения, можно избежать массового заболевания в классе или группе детского сада. Поэтому руководитель образовательного учреждения может по своему усмотрению на некоторое время распустить группу или класс, чтобы оградить от вируса других детей. Случаи заболевания энтеровирусом крайне редко возникают по окончании осени.

КСТАТИ: вирусный менингит может быть вызван и вирусом гриппа. Потому медики настоятельно рекомендуют поставить прививку от гриппа, чтобы избежать осложнений в сезон заболеваемости.

Симптомы вирусного менингита, вызванного энтеровирусной инфекцией

Симптомы вирусного менингита могут быть разными, - говорит заместитель главного врача Городской детской больница № 3 Людмила Безрукова. - Часто локализованно он проявляется и протекает как банальная ОРВИ с насморком, воспалением дыхательных путей. Иногда возникает сыпь, которая может распространяться по всему телу, захватывая ладони и область подошвы ступни. Бывает и воспаление горла, похожее на ангину. При более сложных случаях симптомы схожи с симптомами кишечной инфекции: повышение температуры, головная боль, желание лежать в определённой позе, многократная рвота.

Энтеровирусная инфекция распространяется легко, так как среди взрослого населения 46 % здоровых людей являются носителями энтеровируса в кишечнике и носоглотке. При этом энтеровирусы могут долгое время существовать при комнатной температуре, а при заморозке вообще сохраняются годами, выдерживая многократные разморозки. Однако при кипячении погибают мгновенно, при температуре 80 градусов - в течение 30 секунд.

Профилактика:

- Гигиена. Так как энтеровирус распространяется в подавляющем большинстве случаев при бытовых контактах, то мытьё рук и соблюдение личной гигиены являются основными мерами предосторожности.

- Тщательное мытьё овощей и фруктов. При этом рекомендуется обдать их кипятком, ведь энтеровирус устойчив к перепадам температуры. Мыть нужно даже бананы, арбузы и дыни, которые защищены кожурой. Но вирус может попасть на руки, а затем в организм человека как раз с кожуры бананов, например, которые многие мыть не привыкли.

- Пить только кипячёную или бутилированную воду.

Меры профилактики, установленные главным санитарным врачом страны, тщательно соблюдаются в детских садах, школах, оздоровительных лагерях, интернатах. В июне в них проводят комплекс профилактических мероприятий независимо от того, есть ли среди учащихся или воспитанников заболевшие. Обязателен "утренний фильтр", осмотр каждого ребёнка на наличие симптомов и дезинфекция посуды, игрушек, помещений. Этих действий вполне достаточно, чтобы предотвратить массовое заболевание вирусным менингитом, вызванного энтеровирусной инфекцией. А родителям, заметившим у ребёнка вышеперечисленные симптомы, медики настоятельно рекомендуют не заниматься самолечением, а вызывать врача.