География Омской области стала сюжетом настольной игры
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 17:46, последнее обновление 15 сентября 2017, 17:50  •  печать

География Омской области стала сюжетом настольной игры

Автор:

В Омске создали "Географическое лото", в основу которого легли факты о регионе.

Проектом занимается центр развития туризма "Увлечен и Я", получивший грант на создание игры. Его специалисты разработали "Географическое лото по Омской области", основу которого составляют карточки с вопросами о регионе и его столице. Вопросы касаются природы, истории и экономики.

Игра позиционируется как развивающая, и её первые комплекты поступят в городские школы. "Географическое лото" будет использоваться на уроках по изучению родного края. Однако интерес к игре уже проявляют и остальные горожане, и как говорят создатели лото, в будущем его можно будет купить.

Фото: vk.com/uvlechenomsk

Теги  •  #игра #туризм #Увлечен и Я

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Леонид Портнов  •  15 сентября 2017, 20:41

Отличная игра. Радует, что есть люди, которые придумывают такие хорошие и настольные, а не компьютерные игры.

Ответить
Последние новости
В центре Омска спалили дом сына Олега Шишова  •  вчера, 18:02  •   1
В Омске начался приём заявок на международный конкурс скрипачей  •  вчера, 17:33
Пострадавшей от АЧС Омской области предложили отправлять свинину в Канаду  •  вчера, 16:10
В Омске сторож украл из кафе мясо, шампуры и музыкальную колонку  •  вчера, 16:06  •   2
Омич едва не убил своего друга из-за любовной переписки  •  вчера, 13:38
Задержанный водитель Nissan Qashqai угнал машину из автосервиса  •  вчера, 12:15  •   3
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400