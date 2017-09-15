География Омской области стала сюжетом настольной игры

Проектом занимается центр развития туризма "Увлечен и Я", получивший грант на создание игры. Его специалисты разработали "Географическое лото по Омской области", основу которого составляют карточки с вопросами о регионе и его столице. Вопросы касаются природы, истории и экономики.

Игра позиционируется как развивающая, и её первые комплекты поступят в городские школы. "Географическое лото" будет использоваться на уроках по изучению родного края. Однако интерес к игре уже проявляют и остальные горожане, и как говорят создатели лото, в будущем его можно будет купить.

Фото: vk.com/uvlechenomsk