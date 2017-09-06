Омским чиновникам запретили воровать деньги музея истории России

Через два месяца в Омске откроется мультимедийный музей "Россия - моя история".

На сегодняшнем заседании областного правительства внесены поправки в программу "Развитие культуры и туризма". Финансирование этой сферы увеличили на 265 млн руб. Большая часть средств будет направлена на повышение зарплаты работникам культуры. Также выделено 74 млн руб. на возведение мультимедийного музея "Россия - моя история".

Это большой проект, который в современной форме расскажет об основных вехах истории России и Омской области. Очень скрупулёзно отобраны проверенные факты, события, - рассказал министр культуры региона Юрий Трофимов.

Исторический парк площадью 7,5 тыс. кв. м появится в областном Экспоцентре. Сейчас там идёт ремонт помещений, вскоре начнётся монтаж оборудования. Известно, что будут использоваться проекторы с 3D-эффектом, которые транслируют картинку на стены и потолок.

Большое дело делаете, главное - в срок и качественно. И чтобы никто там ничего не украл. Если силовики не помогут, есть ещё небесная канцелярия. За этим будет жёсткий контроль, - обратил внимание чиновников зампредседателя правительства Омской области Андрей Новосёлов.

Музей "Россия - моя история" откроется 4 ноября.