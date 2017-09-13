В Омской области планируют восстанавливать круизный туризм

Со следующего туристического сезона на Иртыше может возобновиться круизный туризм. К рейсам региональные власти намерены привлечь комфортабельный теплоход.

Сегодня, 13 сентября, на заседании совета по развитию туризма в Омской области его председатель - вице-губернатор Владимир Компанейщиков дал поручение рассмотреть вопрос о возобновлении в следующем туристическом сезоне круизного туризма по Иртышу. В ближайшее время состоится встреча руководителей профильных ведомств с руководством Обь-Иртышского пароходства. Не исключено, что курсировать по круизному маршруту будет комфортабельный теплоход "Римский-Корсаков".

- Мы живём на этой реке. Иртыш - река трёх государств. Это - стержень Омска, - подчеркнул Владимир Компанейщиков.