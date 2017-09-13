В Омской области планируют восстанавливать круизный туризм
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 15:14  •  печать

В Омской области планируют восстанавливать круизный туризм

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Со следующего туристического сезона на Иртыше может возобновиться круизный туризм. К рейсам региональные власти намерены привлечь комфортабельный теплоход.

Сегодня, 13 сентября, на заседании совета по развитию туризма в Омской области его председатель - вице-губернатор Владимир Компанейщиков дал поручение рассмотреть вопрос о возобновлении в следующем туристическом сезоне круизного туризма по Иртышу. В ближайшее время состоится встреча руководителей профильных ведомств с руководством Обь-Иртышского пароходства. Не исключено, что курсировать по круизному маршруту будет комфортабельный теплоход "Римский-Корсаков".

- Мы живём на этой реке. Иртыш - река трёх государств. Это - стержень Омска, - подчеркнул Владимир Компанейщиков.

Теги  •  #Владимир Компанейщиков #Иртыш #туризм

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Комментарии
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Александр Минякин  •  13 сентября 2017, 15:48

А интересно почему восстановить круизный туризм, ведь обычно прибыльное дело не прекращают. А туризм по таким большим рекам в Сибири и на Урале особенно популярен у иностранцев. Там ведь природа уникальная. Сам путешествовал в своё время на теплоходе по Енисею.

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