Омичам угрожают энтеровирусы

В летне-осенний период в регионе ежегодно отмечается подъём заболеваемости энтеровирусными инфекциями. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, пик активности приходится на июль, что связано с началом массового купания людей в открытых водоёмах. В сентябре при этом прогнозируется второй подъём заболеваемости, обусловленный началом нового учебного года.

Источником инфекции может быть больной человек или здоровый носитель вируса. Основными путями передачи энтеровирусной инфекции являются водный, контактно-бытовой и воздушно-капельный. К факторам передачи инфекции относятся: вода, овощи, грязные руки, игрушки и объекты внешней среды.

- Энтеровирусы способны поражать многие органы и ткани человека (центральную и периферическую нервную систему, сердце, лёгкие, печень, почки, желудочно-кишечный тракт, кожу, органы зрения). В связи с этим выделяют различные формы заболевания, - отмечают в ведомстве.

В целях профилактики возникновения заболеваний энтеровирусной инфекцией соблюдать правила личной гигиены и использовать для питья кипячёную или бутилированную воду, а также ограничить допуск детей в бассейны до стабилизации эпидемиологической ситуации.