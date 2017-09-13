В Омске зафиксированы вспышки вирусного менингита, омичи говорят о карантине в образовательных учреждениях

Медики сообщили, что случаи заболевания зафиксированы. Но слухи о введении карантина в школе № 161 и детском саду № 32 не подтверждены.

Медики рекомендуют родителям быть внимательнее к самочувствию детей и при малейших признаках заболевания вызывать врача.

Вирусный менингит протекает как серьёзное вирусное заболевание, - говорит заместитель главного врача БУЗОО "Городская детская клиническая больница № 3"

Людмила Безрукова. - У ребенка появляется головная боль, многократная рвота, повышается температура до 39-40 градусов. Это три основных клинических симптома, на которые всегда обратит внимание любая мама или бабушка и вызовет при этом врача. Врач при клинических показаниях проверяет и менингиальные симптомы, при обнаружении которых пациент госпитализируется в инфекционный стационар.

Данное заболевание провоцирует воспаление оболочек головного мозга, потому отнестись к появлению симптомов нужно очень серьёзно. Вакцины от него не существует. По словам Безруковой, у детей, находящихся на лечении в инфекционном стационаре, на третий день самочувствие улучшается, но пациенту всё равно требуется продолжение лечения и соблюдение полупостельного режима. Нельзя отправлять заболевших детей в школу или детский сад, так как это может стать причиной эпидемии. Серьёзным осложнением вирусного менингита является развитие энтеровирусного менингоэнцефалита, но при своевременном лечении развитие этого заболевания предотвращается. В Омске случаев таких серьёзных осложнений зафиксировано не было.

Слухи о карантине в детском саду № 32, о которых сообщила редакции "Омск Здесь" читательница, в учреждении опровергли. Однако омичка Наталья Приймак сообщила в социальной сети: "В Омске вспышка менингита, наш детский сад, не успев открыться, перешёл в режим карантина, как и множество д/с в городе. Данная ситуация не повод паниковать, это повод узнать об этой серьёзной болезни побольше, осведомлён - значит вооружён. Будьте здоровы!". Какой детский сад именно закрыт, в сообщении она не указала.

Не подтвердилось и растиражированное в соцсетях сообщение о карантине в школе № 161. На вопрос корреспондента о закрытии учреждения из-за вспышки заболевания в учреждении сообщили, что точно с таким же вопросом к ним уже обращались СМИ в прошлом году, но и тогда ни одного случая заболевания учеников менингитом не было.