Бывший футболист сборной Испании Риера приедет в Омск на презентацию Кубка мира FIFA

Завтра, 15 сентября, в 12:00 на стадионе «Красная звезда» состоится торжественная презентация Кубка мира FIFA. На мероприятие приедет известный футболист, бывший "Ливерпуля", "Бордо" и "Эспаньола" Альберт Риера.

- Конечно, я рад, что Кубок мира FIFA приедет в Омск, и у меня будет возможность соприкоснуться с этим великим трофеем, - рассказал Альберт Риера. - Я играл за сборную Испании в отборочных встречах, но не был с командой, когда она поехала на чемпионат мира-2010. Именно испанцы выиграли тот турнир и завоевали Кубок.

Мероприятия, связанные с приездом трофея в Омск, пройдут в городе с 15 по 17 сентября. Завтра в городе состоится официальная часть, на которую придут почетные гости и журналисты. Омичи же смогут увидеть Кубок мира FIFA 16 и 17 сентября с 10:00 до 20:00 в ТЦ "Континент".

Фото: пресс-служба Правительства Омской области