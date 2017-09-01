В полиции пояснили, почему на "Арене Омск" нельзя продавать пиво

Омская полиция прояснила ситуацию с запретом продажи пива во время хоккейных матчей "Авангарда" на "Арене Омск". Как ранее сообщал ТАСС, заместитель начальника регионального УМВД по Омской области Юрий Виноградов своим распоряжением запретил продавать пиво на хоккейной арене. ХК "Авангард" направил в полицию запрос с просьбой разъяснить причину запрета. По мнению клуба, ресторан, фойе и холлы "Арены Омск" относятся к прилегающим территориям, в то время как продажа пива запрещена на трибунах стадиона.

Как удалось выяснить ИА "Омск Здесь", на самом деле никакого приказа о запрете не было. Полицейские проинформировали руководство о нарушении федерального законодательства, касающегося продажи алкогольной продукции. Врио начальника отдела полиции № 1 России по городу Омску направил предупреждение на имя директора ООО "Музыка и кино - Арена" о недопущении нарушений при реализации алкогольной продукции.

В полиции пояснили - продажа алкоголя в спортивных сооружениях запрещена. Реализация происходила в торговых точках, расположенных в фойе, - неподалеку от входа на ледовую площадку. Соответственно, такая торговля подпадает под запрет. Добавим, в ресторане ледовой арены продажа алкоголя не запрещена, поскольку он имеет отдельный вход.