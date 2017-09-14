Бывшего главного тренера омского "Авангарда" обвинили в избиении прохожего
Спорт  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 16:37, последнее обновление 14 сентября 2017, 16:47  •  печать

Бывшего главного тренера омского "Авангарда" обвинили в избиении прохожего

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Экс-наставник омской хоккейной команды "Авангард" Раймо Сумманен попал в скандальную ситуацию.

Сегодня, 14 сентября, финские СМИ сообщили о драке в центре Хельсинки, одним из участников которой стал бывший главный тренер ХК "Авангард" Раймо Сумманен. По информации iltalehti.fi, специалист нанёс не менее десяти ударов своему лежащему на земле оппоненту.

- У него был безумный блеск в глазах, я не могу поверить, что известный человек может себя так вести, - цитирует издание одного из очевидцев.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские, но Раймо Сумманен к этому времени уже уехал.

Раймо Сумманен трижды становился главным тренером омского "Авангарда". В сезоне 2011/2012 Кубка Гагарина омичи под его руководство вышли в финал, где проиграли московскому "Динамо".

Теги  •  #драка #Раймо Сумманен #Хельсинки #ХК Авангард #хоккей

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