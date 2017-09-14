Бывшего главного тренера омского "Авангарда" обвинили в избиении прохожего

Сегодня, 14 сентября, финские СМИ сообщили о драке в центре Хельсинки, одним из участников которой стал бывший главный тренер ХК "Авангард" Раймо Сумманен. По информации iltalehti.fi, специалист нанёс не менее десяти ударов своему лежащему на земле оппоненту.

- У него был безумный блеск в глазах, я не могу поверить, что известный человек может себя так вести, - цитирует издание одного из очевидцев.

Отмечается, что на место происшествия прибыли полицейские, но Раймо Сумманен к этому времени уже уехал.

Раймо Сумманен трижды становился главным тренером омского "Авангарда". В сезоне 2011/2012 Кубка Гагарина омичи под его руководство вышли в финал, где проиграли московскому "Динамо".