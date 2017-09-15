Предприятие из Башкирии испортило нефтепродуктами омскую землю

Эксперты признали уровень загрязнения земли, которая предназначена для сельхозработ, очень высоким.

В работе ООО "Монтажное управление № 8", которое зарегистрировано в Республике Башкортостан, региональное Управление Россельхознадзора нашло нарушения земельного законодательства. Выяснилось, что предприятие, проводя ремонт оборудования для подстанции "Таврическая", разлило нефтепродукты на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Эксперты провели исследование, оказалось, что из-за ЧП уровень загрязнения земли оказался очень высоким.

Материалы расследования Управлением Россельхознадзора по Омской области направлены на рассмотрение в Таврический районный суд. Должностное лицо компании привлечено к административной ответственности. Директору по общим вопросам ООО "МУ № 8" назначен штраф в размере 15,5 тыс. руб.