Предприятие из Башкирии испортило нефтепродуктами омскую землю

В работе ООО "Монтажное управление № 8", которое зарегистрировано в Республике Башкортостан, региональное Управление Россельхознадзора нашло нарушения земельного законодательства. Выяснилось, что предприятие, проводя ремонт оборудования для подстанции "Таврическая", разлило нефтепродукты на земельный участок сельскохозяйственного назначения. Эксперты провели исследование, оказалось, что из-за ЧП уровень загрязнения земли оказался очень высоким.
Материалы расследования Управлением Россельхознадзора по Омской области направлены на рассмотрение в Таврический районный суд. Должностное лицо компании привлечено к административной ответственности. Директору по общим вопросам ООО "МУ № 8" назначен штраф в размере 15,5 тыс. руб.
Штраф совершенно смешной,почему не 500 000р может быть тогда не происходило таких вещей .Мы уже и так матушку Землю засорили.Нам и нашим детям жить,дышать и есть продукты выращенные на этой земле.