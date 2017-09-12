Омское предприятие бесконтрольно сбрасывало в Иртыш сточные воды
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 10:19, последнее обновление 12 сентября 2017, 10:33  •  печать

Омское предприятие бесконтрольно сбрасывало в Иртыш сточные воды

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На предприятии "Сибирские приборы и системы" не установлены приборы учёта сточных вод. Вопреки санитарным нормам, не контролировалось и качество стоков.

Прокуратура Октябрьского округа выявила нарушения природоохранного законодательства в работе АО "Сибирские приборы и системы". Выяснилось, что на предприятии не контролируется сброс сточных вод в Иртыш, хотя приборы учёта здесь должны были появиться ещё в 2015 году. За это правонарушение наложен штраф в 90 тыс. руб.

- По результатам проведённой прокуратурой проверки установлено, что в АО "Сибирские приборы и системы" аттестованными средствами измерения выпуски сточных вод не оборудованы, документов, подтверждающих отсутствие технической возможности установки средств измерений, не имеется, - пояснили в надзорном ведомстве.

Более того, в нарушение санитарных норм в компании не контролируется качество сточных вод по таким показателям, как возбудители кишечных инфекций, яйца гельминтов. Генеральному директору внесено представление. Штрафом в 500 руб. наказан начальник отдела охраны окружающей среды "Сибирских приборов и систем".

Теги  •  #Иртыш #прокуратура #сточные воды

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Комментарии
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Иван Грегин  •  12 сентября 2017, 10:32

Вполне вероятно, что они не одни такие, нужно бы еще поискать экологических нарушителей.

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