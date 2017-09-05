Прокуратура: омское правительство незаконно отменило выплаты на достройку домов дольщиков

Прокуратура Омской области выявила множество крупных нарушений в сфере долевого строительства жилья. "Количество "проблемных" домов, а также граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, не уменьшается", - констатировали в надзорном ведомстве.

Нарушения допускают не только строители, но и областные чиновники. Так, с 2014 года прекратилось выделение субсидий на завершение долевых домов, а распоряжения органов власти зачастую застройщиками не выполняются. В связи с этим в течение текущего года прокуратура шесть раз направляла губернатору Виктору Назарову информацию о необходимости выделения бюджетных денег на решение этих проблем, а также возобновления работы межведомственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков и включения недостроев в "дорожную карту".

Большой пласт нарушений связан с нецелевым использованием застройщиками денег, собранных с дольщиков, и нарушением графика работ. Кроме того, дольщиков не всегда извещают об изменениях сроков строительства, а в заключаемые с ними договоры включают условия, противоречащие закону и ущемляющие их права.