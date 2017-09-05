Прокуратура: омское правительство незаконно отменило выплаты на достройку домов дольщиков
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  5 сентября 2017, 10:58  •  печать

Прокуратура: омское правительство незаконно отменило выплаты на достройку домов дольщиков

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Надзорный орган неоднократно обращал внимание губернатора региона на то, что проблемы дольщиков необходимо решать более активно.

Прокуратура Омской области выявила множество крупных нарушений в сфере долевого строительства жилья. "Количество "проблемных" домов, а также граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, не уменьшается", - констатировали в надзорном ведомстве.

Нарушения допускают не только строители, но и областные чиновники. Так, с 2014 года прекратилось выделение субсидий на завершение долевых домов, а распоряжения органов власти зачастую застройщиками не выполняются. В связи с этим в течение текущего года прокуратура шесть раз направляла губернатору Виктору Назарову информацию о необходимости выделения бюджетных денег на решение этих проблем, а также возобновления работы межведомственной комиссии по вопросам защиты прав дольщиков и включения недостроев в "дорожную карту".

Большой пласт нарушений связан с нецелевым использованием застройщиками денег, собранных с дольщиков, и нарушением графика работ. Кроме того, дольщиков не всегда извещают об изменениях сроков строительства, а в заключаемые с ними договоры включают условия, противоречащие закону и ущемляющие их права.

Теги  •  #долевое строительство #прокуратура

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  5 сентября 2017, 14:37

Когда разрешится до конца эта ситуация с обманутыми дольщиками, сначала допустили ее когда тысячи людей остались с недостроями и без денег, а теперь никому дела нет, идёт же работа в других регионах, почему у них не перенять их опыт

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