Омичи уберут город от мусора

С 18 сентября по 15 октября в Омске пройдёт месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. За это время в городе состоятся четыре средника и один общегородской субботник, который запланирован на 7 октября.

- Мы готовимся к месячнику в полную силу, потому что знаем: чем лучше наши дворы будут готовы к зиме, тем меньше мусора выйдет весной из-под снега, - объяснила председатель КТОСа "Левобережный-6" Эрика Дорошенко. - Очень хочется видеть все наши микрорайоны чистыми, светлыми и уютными. А для того чтобы они были именно такими, каждый омич должен принять участие в намеченных работах.

На уборку выйдут представители КТОСов, промышленных предприятий, управляющих организаций, учреждений здравоохранения и торговли, а также школьники и студенты.