Омичи уберут город от мусора
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 12:14, последнее обновление 13 сентября 2017, 12:15  •  печать

Омичи уберут город от мусора

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В Омске пройдёт месячник чистоты перед наступлением зимних холодов.

С 18 сентября по 15 октября в Омске пройдёт месячник по благоустройству и санитарной очистке территории. За это время в городе состоятся четыре средника и один общегородской субботник, который запланирован на 7 октября.

- Мы готовимся к месячнику в полную силу, потому что знаем: чем лучше наши дворы будут готовы к зиме, тем меньше мусора выйдет весной из-под снега, - объяснила председатель КТОСа "Левобережный-6" Эрика Дорошенко. - Очень хочется видеть все наши микрорайоны чистыми, светлыми и уютными. А для того чтобы они были именно такими, каждый омич должен принять участие в намеченных работах.

На уборку выйдут представители КТОСов, промышленных предприятий, управляющих организаций, учреждений здравоохранения и торговли, а также школьники и студенты.

Теги  •  #массовая уборка #субботник

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Комментарии
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soveren11 Эксквайр  •  13 сентября 2017, 14:42

А по мне, так каждый должен заниматься своим делом (в частности, мусором - работники, связанные с уборкой и переработкой мусора). А все эти средники и субботники - надругательство над свободами людей и скрытая эксплуатация.

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Ирина Мельникова  •  13 сентября 2017, 12:33

Убирать мусор - это хорошо, только вот не мусорить - еще лучше!

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