На севере Омской области берут под охрану бор с реликтовыми соснами
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  4 сентября 2017, 12:25, последнее обновление 4 сентября 2017, 12:35  •  печать

На севере Омской области берут под охрану бор с реликтовыми соснами

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Уникальный Екатерининский бор в Тарском районе станет особо охраняемой зоной.

Таёжный бор на севере области, где растут реликтовые сосны, защитят от вырубки. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко, проект создания новой особо охраняемой территории в Екатерининском бору сейчас проходит экологическую экспертизу.

Здесь есть проблема с вырубками сосен. Создание особо охраняемой природной территории позволит исключить любые ЧС, - цитирует Матненко "Новый Омск".

Уникальность таёжного бора в Тарском районе заключается в произрастании корабельных сосен. Эти деревья ценятся строителями на особую прочность. Ранее Екатерининский бор был природоохранной зоной, но в 2006 году этот статус был снят. В 2011 году лесные участки начали реализовывать под вырубку.

Теги  •  #Александр Матненко #Екатерининский бор #министерство природных ресурсов и экологии #Тарский район

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Комментарии
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Светлана Рыспаева  •  4 сентября 2017, 15:11

С 2011 года вырубают сосны... Удивительно, что за столько лет еще не все срубили. Надо как-то защитить то, что осталось.

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Таня Шапран  •  4 сентября 2017, 14:46

Правильно, пока все сосны не срубили - пусть охраняют. Может хоть что-то да останется.

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