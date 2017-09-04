На севере Омской области берут под охрану бор с реликтовыми соснами

Таёжный бор на севере области, где растут реликтовые сосны, защитят от вырубки. Как сообщил на сегодняшней пресс-конференции первый замминистра природных ресурсов и экологии региона Александр Матненко, проект создания новой особо охраняемой территории в Екатерининском бору сейчас проходит экологическую экспертизу.

Здесь есть проблема с вырубками сосен. Создание особо охраняемой природной территории позволит исключить любые ЧС, - цитирует Матненко "Новый Омск".

Уникальность таёжного бора в Тарском районе заключается в произрастании корабельных сосен. Эти деревья ценятся строителями на особую прочность. Ранее Екатерининский бор был природоохранной зоной, но в 2006 году этот статус был снят. В 2011 году лесные участки начали реализовывать под вырубку.