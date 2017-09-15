Среднестатистическому омичу придётся три месяца копить на новый iPhone
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 08:49, последнее обновление 15 сентября 2017, 09:58  •  печать

Среднестатистическому омичу придётся три месяца копить на новый iPhone

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Журналисты посчитали стоимость нового мобильного устройства в зарплатах жителей российских регионов.

Для того чтобы позволить себе новый iPhone X, среднестатистическому омичу придётся провести три месяца на хлебе и воде. К такому выводу пришли корреспонденты Life.ru, сравнив стоимость презентованного недавно мобильного устройства со среднестатистической заработной платой жителей Омской области.

К слову, омичам ещё более-менее повезло. В Калмыкии, Крыму, Республике Тыва и Ингушетии каждому россиянину придётся копить на новую модель телефона почти полгода.

Проще всего будет заработать на iPhone X жителям нефтяных и газовых регионов. Так, в Ненецком автономном округе им придётся копить на устройство чуть больше месяца.

Теги  •  #iPhone #зарплата #омич

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Комментарии
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Злата Маркова  •  15 сентября 2017, 09:04

Новый айфон имеет завышенную цену и вовсе необязательно на него копить. Есть телефоны не хуже и намного дешевле.

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