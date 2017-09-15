Среднестатистическому омичу придётся три месяца копить на новый iPhone

Для того чтобы позволить себе новый iPhone X, среднестатистическому омичу придётся провести три месяца на хлебе и воде. К такому выводу пришли корреспонденты Life.ru, сравнив стоимость презентованного недавно мобильного устройства со среднестатистической заработной платой жителей Омской области.

К слову, омичам ещё более-менее повезло. В Калмыкии, Крыму, Республике Тыва и Ингушетии каждому россиянину придётся копить на новую модель телефона почти полгода.

Проще всего будет заработать на iPhone X жителям нефтяных и газовых регионов. Так, в Ненецком автономном округе им придётся копить на устройство чуть больше месяца.