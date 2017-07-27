iPhone 7 заставил трёх омских школьниц пойти на преступление

В Омске три школьницы в возрасте от 15 до 17 лет украли дорогой смартфон у приезжего продавца телефонов.

Инцидент произошёл еще 16 июля, однако детали стали известны только сегодня. Около 22:00 к экипажу Росгвардии подошёл мужчина. Он рассказал, что его ограбили. Стражам правопорядка пояснил: он приехал в Омск из Краснодарского края для продажи мобильных телефонов.

Продавец расположился на улице Севастопольской и стал предлагать омичам IPhone 7. Три школьницы сказали, что хотели бы купить гаджет. Одна попросила посмотреть смартфон. После того, как он оказался у неё в руках, все трое убежали.

Сотрудники Росгвардии доставили потерпевшего в полицию, а сами отправились на поиски злоумышленниц. Схожую по приметам девушку удалось задержать уже спустя 10 минут во дворе одного из домов ближайшего микрорайона. В дальнейшем были задержаны все подозреваемые.

Ими оказались омички в возрасте от 15 до 17 лет, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за драки и нарушение общественного порядка. Свою вину девушки признали, похищенный мобильный телефон возвратили владельцу. В настоящее время полицейские проводят проверку.