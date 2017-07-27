iPhone 7 заставил трёх омских школьниц пойти на преступление
Происшествия  •  27 июля 2017, 17:34, последнее обновление 27 июля 2017, 18:24  •  печать

iPhone 7 заставил трёх омских школьниц пойти на преступление

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В Омске три школьницы в возрасте от 15 до 17 лет украли дорогой смартфон у приезжего продавца телефонов.

Инцидент произошёл еще 16 июля, однако детали стали известны только сегодня. Около 22:00 к экипажу Росгвардии подошёл мужчина. Он рассказал, что его ограбили. Стражам правопорядка пояснил: он приехал в Омск из Краснодарского края для продажи мобильных телефонов.

Продавец расположился на улице Севастопольской и стал предлагать омичам  IPhone 7. Три школьницы сказали, что хотели бы купить гаджет. Одна попросила посмотреть смартфон. После того, как он оказался у неё в руках, все трое убежали.

Сотрудники Росгвардии доставили потерпевшего в полицию, а сами отправились на поиски злоумышленниц. Схожую по приметам девушку удалось задержать уже спустя 10 минут во дворе одного из домов ближайшего микрорайона. В дальнейшем были задержаны все подозреваемые.

Ими оказались омички в возрасте от 15 до 17 лет, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за драки и нарушение общественного порядка. Свою вину девушки признали, похищенный мобильный телефон возвратили владельцу. В настоящее время полицейские проводят проверку.

Теги  •  #iPhone 7 #кража #Росгвардия #школьница

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Комментарии
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Ада С  •  27 июля 2017, 19:38

А все происходит от безнаказанности и из-за не объяснения родителями элементарных вещей, что кража это плохо!

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Иван Грегин  •  27 июля 2017, 18:33

Кто же продает айфоны прямо на улице? Продавцу нужно куда-то под крышу уходить с охраной.

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