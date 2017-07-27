iPhone 7 заставил трёх омских школьниц пойти на преступление

Инцидент произошёл еще 16 июля, однако детали стали известны только сегодня. Около 22:00 к экипажу Росгвардии подошёл мужчина. Он рассказал, что его ограбили. Стражам правопорядка пояснил: он приехал в Омск из Краснодарского края для продажи мобильных телефонов.
Продавец расположился на улице Севастопольской и стал предлагать омичам IPhone 7. Три школьницы сказали, что хотели бы купить гаджет. Одна попросила посмотреть смартфон. После того, как он оказался у неё в руках, все трое убежали.
Сотрудники Росгвардии доставили потерпевшего в полицию, а сами отправились на поиски злоумышленниц. Схожую по приметам девушку удалось задержать уже спустя 10 минут во дворе одного из домов ближайшего микрорайона. В дальнейшем были задержаны все подозреваемые.
Ими оказались омички в возрасте от 15 до 17 лет, которые ранее неоднократно привлекались к ответственности за драки и нарушение общественного порядка. Свою вину девушки признали, похищенный мобильный телефон возвратили владельцу. В настоящее время полицейские проводят проверку.
А все происходит от безнаказанности и из-за не объяснения родителями элементарных вещей, что кража это плохо!
Кто же продает айфоны прямо на улице? Продавцу нужно куда-то под крышу уходить с охраной.