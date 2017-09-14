В Омске обрушились цены на iPhone после презентации Apple

12 сентября на презентации в США компания Apple представила новые смартфоны iPhone 8 и iPhone Х, часы Apple Watch и ТВ-приставку Apple TV 4K. После этого в омских магазинах обрушились цены на старые модели "айфонов".
Так, на сайте "Связного", "Евросети" и re:Store снизились цены на старые модели. С 13 сентября стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в re:Store упала до 60 990 руб. с 66 990 руб. В "Связном" iPhone 6S на 128 Гб подешевел до 43 890 руб. с 45 990 руб.
Также цены на "айфоны" упали в "Евросети". Стоимость iPhone 7 и iPhone 6S стала меньше на несколько тысяч рублей.
Пусть хоть еще в пять раз подешевеют, он мне и даром не нужен. Просто потому, что не нужен.
Да, согласен с предыдущим комментатором - лучше немного подождать и взять проверенную временем модель со скидкой (ну или не брать ее, если она себя зарекомендовала не с лучшей стороны).
Обрушились, но не настолько, чтобы я бросился покупать! Пусть еще чуток обрушатся.)
Хорошая тактика покупки такой техники не гнаться за новинками, а покупать более раннюю модель, как показывают такие падения - выгода существенная в цене, а разница по функционалам минимальная.