В Омске обрушились цены на iPhone после презентации Apple

12 сентября на презентации в США компания Apple представила новые смартфоны iPhone 8 и iPhone Х, часы Apple Watch и ТВ-приставку Apple TV 4K. После этого в омских магазинах обрушились цены на старые модели "айфонов".

Так, на сайте "Связного", "Евросети" и re:Store снизились цены на старые модели. С 13 сентября стоимость iPhone 7 Plus с объемом памяти 128 Гб в re:Store упала до 60 990 руб. с 66 990 руб. В "Связном" iPhone 6S на 128 Гб подешевел до 43 890 руб. с 45 990 руб.

Также цены на "айфоны" упали в "Евросети". Стоимость iPhone 7 и iPhone 6S стала меньше на несколько тысяч рублей.