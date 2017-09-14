В лицее дети нашли в супе неопасную плодожорку
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 14:23, последнее обновление 14 сентября 2017, 15:58  •  печать

В лицее дети нашли в супе неопасную плодожорку

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В комбинате питания родителям школьников объяснили, что в супе был не опарыш, а плодожорка.

Сегодня, 14 сентября, в паблике "Ревизорро Омск" мама школьника, учащегося в одном из омских лицеев, пожаловалась на плохое питание в учебном заведении. По её словам, дети в школьной столовой нашли в супе опарыша.

- Сначала мы подумали, что это опарыш, но в комбинате школьного питания пояснили, что это плодожорка. Мерзко, конечно, но для здоровья вроде бы не опасно, - написала омичка.

Позже выяснилось, что ситуация с плодожоркой в супе произошла не в Омске, а в Красноярске. Напомним, что недавно в Томском кадетском корпусе произошла похожая ситуация. Воспитанники объявили голодовку из-за того, что их кормили кашей и рыбой с опарышами.

Теги  •  #лицей #суп #школьники

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