В лицее дети нашли в супе неопасную плодожорку

В комбинате питания родителям школьников объяснили, что в супе был не опарыш, а плодожорка.

Сегодня, 14 сентября, в паблике "Ревизорро Омск" мама школьника, учащегося в одном из омских лицеев, пожаловалась на плохое питание в учебном заведении. По её словам, дети в школьной столовой нашли в супе опарыша.

- Сначала мы подумали, что это опарыш, но в комбинате школьного питания пояснили, что это плодожорка. Мерзко, конечно, но для здоровья вроде бы не опасно, - написала омичка.

Позже выяснилось, что ситуация с плодожоркой в супе произошла не в Омске, а в Красноярске. Напомним, что недавно в Томском кадетском корпусе произошла похожая ситуация. Воспитанники объявили голодовку из-за того, что их кормили кашей и рыбой с опарышами.