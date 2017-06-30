В детсадах маленьких омичей кормили просроченными продуктами

Нарушения касались санитарно-эпидемиологического состояния дошкольных учреждений района. К примеру, в Одесском детском саду маленькие воспитанники вынуждены были находиться в помещении с протекающей крышей. В результате чего в группах второго этажа по стенам пошла плесень. После принятых мер прокурорского реагирования работу одной из групп пришлось приостановить на 45 суток.

- Прокуратурой района главе Одесского муниципального района внесено представление, по результатам рассмотрения которого на очередной сессии Совета депутатов Одесского муниципального района принято решение о выделении из бюджета денежных средств с целью разработки проектно-сметной документации для строительства новой крыши детского сада, - сообщили в областной прокуратуре.

Нарушения выявлены и в работе других дошкольных учреждений района. Выяснилось, что дети в некоторых детских садах питались просроченной и фальсифицированной продукцией. Всего прокуратурой района руководителям образовательных организаций внесено 10 представлений, виновные привлечены к ответственности.