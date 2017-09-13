Почти девять тысяч омичей в ближайшее время могут стать банкротами
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 10:44, последнее обновление 13 сентября 2017, 10:46  •  печать

Почти девять тысяч омичей в ближайшее время могут стать банкротами

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Размер среднего долга потенциального банкрота превышает 1,6 млн руб.

Аналитики Объединённого кредитного бюро (ОКБ) посчитали количество и задолженность потенциальных банкротов. К таковым они отнесли граждан, которые попадают под действие закона о банкротстве - имеют долг более 500 тыс. руб. и просрочку платежа 90 и более дней хотя бы по одному кредиту.

На конец I полугодия 2017 г. под это определение попадали порядка 660 тыс. россиян, это около 1,4 % от общего числа заёмщиков с открытыми счетами. Средний долг такого заёмщика составил 1,75 млн руб. Для сравнения, долг среднего россиянина перед банками составляет около 190 тыс. руб. Выяснилось, что наибольшее число потенциальных банкротов в абсолютном выражении проживает в столичном регионе - 115 тыс. чел., Санкт-Петербурге и области - более 44 тыс. чел., в Краснодарском крае - 29 тыс. чел.

Омская область находится в середнячках. Омичей - потенциальных банкротов аналитики насчитал 8630 человек. Средняя сумма долга такого заёмщика превышает 1,6 млн руб.

Теги  •  #банкротство #долг #кредит

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