В Омске вынесли приговор мужчинам, забетонировавшим сироту в выгребной яме

Сегодня, 13 сентября, в Омском областном суде огласили приговор Игорю Шевелёву, Сергею Базылеву, Евгению Белоглазову и Виталию Забоцкому, которых обвиняли в мошенничестве и убийстве 32-летнего сироты. Как установило следствие 15 июля ранее судимый за мошенничество с квартирами Шевелёв предложил Базылеву обманным путем продать квартиру мужчины, который воспитывался в детском доме и проживал один, а вырученные от продажи денежные средства.

Договорившись совершить преступление, мужчины привезли доверчивого омича в съёмный гараж и напоили. Убедившись, что жертва не сможет оказать сопротивление, Базылев взял молоток и стал бить сироту по голове, пока тот не скончался. Убедившись, что молодой человек мёртв, преступники спрятали его тело в смотровой яме и залили её цементным раствором. Совершив убийство, Базылев и Шевелёв приступили к продаже квартиры.

- Игорь Шевелёв обратился к бывшему риэлтору Евгению Белоглазову, сообщив, что собирается продать квартиру якобы уехавшего в Казахстан знакомого, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области. - В подтверждение своих слов он показал документы на квартиру и паспорт убитого. Белоглазов согласился помочь и обратился к ранее знакомому Виталию Забоцкому– внешне очень похожему на потерпевшего, и с его помощью обвиняемые продали квартиру за 750 тыс. руб. через риэлтерское агентство.

Раскрыть преступление удалось благодаря бабушке убитого. После тщетных попыток связаться с внуком она обратилась в полицию, и сотрудники правоохранительных органов оперативно раскрыли преступление за сутки.

В итоге Игорю Шевелёву и Сергею Базылеву суд назначил наказание в виде 18 и 17 лет лишения свободы соответственно с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на один год. Евгений Белоглазов и Виталий Забоцкий проведут три года в колонии общего режима.