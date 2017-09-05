В Омске вынесли приговор обвиняемому в убийстве девушек из бара "Доски"

30-летний Роман Гладков, в апреле этого года убивший двух девушек, с которыми познакомился в баре "Доски", получил 19 лет колонии строгого режима.

Сегодня, 5 сентября, в Омском областном суде вынесен приговор Роману Гладкову, обвиняемому в убийстве двух девушек - посетительниц бара "Доски". Его приговорили к 19 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Отметим, что санкция статьи, по которой судили Гладкова, предусматривала наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.



Напомним, 1 апреля, уехав вместе после клуба, они продолжили совместное распитие спиртного у молодого человека. Позже между ним и девушками произошёл конфликт по причине подозрения их в совершении кражи его имущества. Он якобы обнаружил исчезновение 17 тыс. руб., двух обручальных колец и цепочки с крестом. Заподозрив, что кражу могли совершить гостьи, он попросил вернуть его вещи. Получив отказ, он избил девушек, после чего задушил, а тела спрятал в гараже.

В суде удалось доказать, что девушки, совершив кражу, сами спровоцировали его на преступление. Вместе с тем суд критически отнёсся к доводам защиты подсудимого, считавшей, что Гладкову потерпевшие что-то подсыпали в алкоголь. На самом деле он просто находился в состоянии алкогольного опьянения. Самого Романа Гладкова признали вменяемым, у него нет психических расстройств. Смягчающим обстоятельством суд счёл неправомерный характер действий самих потерпевших. Кроме того, молодой человек активно способствовал раскрытию преступления.

Родственникам каждой из убитых девушек Гладков будет обязан выплатить один миллион рублей.

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Фото: Илья Петров