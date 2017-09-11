В Омске будут судить боксёра, обвиняемого в убийстве продавца дорогой иномарки

Сегодня, 11 сентября, пресс-служба СУ СК России по Омской области сообщила о завершении расследования уголовного дела, возбуждённого в отношении 29-летнего боксёра Серика Батталова. Он обвиняется в разбое, убийстве и покушении на мошенничество. После того как прокуратура утвердит обвинительное заключение, дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

- В ходе следствия Батталов изменил свои признательные показания, пытаясь всю вину взвалить на умершего соучастника преступления, однако следствием были получены объективные доказательства, уличающие обвиняемого, - отметили в управлении Следственного комитета.

Как установили следователи, Серик Батталов и его 26-летний друг в марте 2017 года, представившись покупателями, встретились с мужчиной, продававшим через интернет свой автомобиль Lexus GX460. Осмотрев машину, они попросили продавца провести тест-драйв на дороге у спорткомплекса "Арена Омск". Когда мужчина привёз "покупателей" на место, они оглушили его, увезли в безлюдное место, а затем задушили. Тело убитого преступники вывезли в Новосибирскую область и сожгли в лесу. Автомобиль впоследствии они передали своей знакомой, которая пообещала заплатить полтора миллиона рублей после оформления всех документов.

Раскрыть преступление помогла случайная свидетельница. Она видела, как Серик Батталов и его друг избивали владельца автомобиля, и рассказала об этом охраннику супермаркета, который потом позвонил в полицию. 20 марта полицейские задержали автомобиль убитого мужчины, за рулём которого находилась знакомая Серика Батталова. В этот же день в своей квартире был задержан и сам подозреваемый.

- На допросе у следователя он дал подробные показания об обстоятельствах убийства и указал место захоронения тела потерпевшего, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области.

Второго подозреваемого обнаружили мёртвым в автомобиле Toyota на территории садоводческого товарищества в городке Нефтяников. Судебно-медицинская экспертиза позже подтвердила причину смерти мужчины в результате суицида.