В Омске за август ликвидировали две несанкционированные свалки

В Омске за август 2017 года было ликвидировано две несанкционированные свалки. Уборка свалок произошла в добровольном порядке. В сентябре Минприроды продолжило работу и нашло ещё два нарушения.

По результатам проверки в отношении муниципального унитарного предприятия было вынесено два административных постановления за несоблюдение экологических требований при постройке и эксплуатации за сокрытие информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. В результате проверки предприятие было оштрафовано 20 тыс. руб. по каждой статье.