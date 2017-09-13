В Омске за август ликвидировали две несанкционированные свалки
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 17:49, последнее обновление 13 сентября 2017, 17:50  •  печать

В Омске за август ликвидировали две несанкционированные свалки

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В результате проверок региональное Минприроды оштрафовало муниципальное унитарное предприятие на 40 тыс. руб.

В Омске за август 2017 года было ликвидировано две несанкционированные свалки. Уборка свалок произошла в добровольном порядке. В сентябре Минприроды продолжило работу и нашло ещё два нарушения.

По результатам проверки в отношении муниципального унитарного предприятия было вынесено два административных постановления за несоблюдение экологических требований при постройке и эксплуатации за сокрытие информации о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. В результате проверки предприятие было оштрафовано 20 тыс. руб. по каждой статье.

Теги  •  #Минприроды #несанкционированная свалка #штраф

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