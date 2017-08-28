Омские прокуроры заинтересовались свалкой в Парке Победы

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ, в которых рассказывалось о кучах мусора на берегу озера в Парке Победы. Пост, посвящённый свинству горожан появился в соцсетях.
- Посмотрели бы туристы, где омичи купаются... Отметим, ранее омичи обращались по поводу свалки и омский депутат отправлял запрос в омскую межрайонную природоохранную прокуратуру! - говорит автор поста.
- Согласно сообщениям СМИ у водоёмов, расположенных на территории Парка Победы, вне отведенного места расположены кучи мусора. В целях устранения данных нарушений будут проведены необходимые проверочные мероприятия и приняты меры к их устранению, - сообщается на сайте областной прокуратуры.
Чиновникам пора бы подумать, как грамотно организовать охрану Парка Победы. Ведь с воспитанием у многих горожан серьезные проблемы.
Согласна, я такого свинства еще нигде не встречала. И что удивляет, мусор ведь не приносят со стороны, его оставляют сами отдыхающие, а затем созерцают все это безобразие и дышат испарениями от него.