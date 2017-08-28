Омские прокуроры заинтересовались свалкой в Парке Победы

Отдыхающие на берегу озера превратили его в помойку.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ, в которых рассказывалось о кучах мусора на берегу озера в Парке Победы. Пост, посвящённый свинству горожан появился в соцсетях.

- Посмотрели бы туристы, где омичи купаются... Отметим, ранее омичи обращались по поводу свалки и омский депутат отправлял запрос в омскую межрайонную природоохранную прокуратуру! - говорит автор поста.

- Согласно сообщениям СМИ у водоёмов, расположенных на территории Парка Победы, вне отведенного места расположены кучи мусора. В целях устранения данных нарушений будут проведены необходимые проверочные мероприятия и приняты меры к их устранению, - сообщается на сайте областной прокуратуры.