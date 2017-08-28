Омские прокуроры заинтересовались свалкой в Парке Победы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 28 августа 2017, 16:33, последнее обновление 28 августа 2017, 17:44  •  печать

Омские прокуроры заинтересовались свалкой в Парке Победы

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Отдыхающие на берегу озера превратили его в помойку.

Омская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по сообщениям СМИ, в которых рассказывалось о кучах мусора на берегу озера в Парке Победы. Пост, посвящённый свинству горожан появился в соцсетях.

- Посмотрели бы туристы, где омичи купаются... Отметим, ранее омичи обращались по поводу свалки и омский депутат отправлял запрос в омскую межрайонную природоохранную прокуратуру! - говорит автор поста.

- Согласно сообщениям СМИ у водоёмов, расположенных на территории Парка Победы, вне отведенного места расположены кучи мусора. В целях устранения данных нарушений будут проведены необходимые проверочные мероприятия и приняты меры к их устранению, - сообщается на сайте областной прокуратуры.

Теги  •  #Парк Победы #прокуратура #свалка

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Комментарии
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Вероника Скворцова  •  28 августа 2017, 18:44

Чиновникам пора бы подумать, как грамотно организовать охрану Парка Победы. Ведь с воспитанием у многих горожан серьезные проблемы.

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Юля Пучкова  •  28 августа 2017, 20:04

Согласна, я такого свинства еще нигде не встречала. И что удивляет, мусор ведь не приносят со стороны, его оставляют сами отдыхающие, а затем созерцают все это безобразие и дышат испарениями от него.

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