Омское предприятие организовало незаконную свалку бытовых отходов

Сотрудники прокуратуры добились приостановки деятельности предприятия "Экоспецтехнологии". Поводом для этого послужило размещение предприятием отходов в Русско-Полянском районе без соответствующей лицензии. Компании запретили заниматься деятельностью до тех пор, пока документы не будут приведены в порядок. Кроме того, руководство предприятия может понести и административное наказание.

- Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО"Экоспецтехнологии" дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Руководство ООО "Экоспецтехнологии" для оперативного комментария оказалось недоступно - на звонок корреспондента "Омск Здесь" в компании никто не ответил.

Точку в этом вопросе предстоит поставить Арбитражному суду, где сейчас на рассмотрении находится дело.