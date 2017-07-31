Омское предприятие организовало незаконную свалку бытовых отходов
Общество  •  31 июля 2017, 13:22, последнее обновление 31 июля 2017, 14:18  •  печать

Омское предприятие организовало незаконную свалку бытовых отходов

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Прокуратура обнаружила нарушения в деятельности ООО "Экоспецтехнологии", занимающемся размещением жидких и твёрдых бытовых отходов. 

Сотрудники прокуратуры добились приостановки деятельности предприятия "Экоспецтехнологии". Поводом для этого послужило размещение предприятием отходов в Русско-Полянском районе без соответствующей лицензии. Компании запретили заниматься деятельностью до тех пор, пока документы не будут приведены в порядок. Кроме того, руководство предприятия может понести и административное наказание.

- Прокуратура вынесла постановление о возбуждении в отношении ООО"Экоспецтехнологии" дела об административном правонарушении, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Руководство ООО "Экоспецтехнологии" для оперативного комментария оказалось недоступно - на звонок корреспондента "Омск Здесь" в компании никто не ответил.

Точку в этом вопросе предстоит поставить Арбитражному суду, где сейчас на рассмотрении находится дело.

Теги  •  #Арбитражный суд #отходы #прокуратура #Русско-Полянский район #свалка #экология

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Комментарии
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Игорь Усов  •  31 июля 2017, 14:05

А почему не приняли решение о ликвидации незаконной свалки данным предприятием?

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Алёна Ярошевич  •  31 июля 2017, 13:43

Организации еще кое-как наказывают, надо еще и людей штрафовать, которые делают валки буквально в паре метров от жилых домов.

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