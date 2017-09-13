В ходе добровольного тестирования в Омске выявили пятерых ВИЧ-инфицированных

Мероприятия по добровольному тестированию на наличие ВИЧ-инфекции проводились на железнодорожном вокзале Омска в этом году уже несколько раз.

Мероприятия в рамках проекта прошли на омском вокзале уже несколько раз. Для добровольного тестирования людей были привлечены трое сотрудников омского "Центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" и девять волонтёров Омского отделения ассоциации реабилитационных центров "Содружество".

За проведённые в августе акции добровольное тестирование прошли 771 человек, - рассказал корреспонденту "Омск Здесь" председатель омского отделения РАРЦ "Содружество" Евгений Величев. - Волонтёры подходили к людям на вокзале и предлагали бесплатно сдать кровь на анализ, согласившихся провожали в медицинский пункт. Экспресс-тестирование занимает всего пятнадцать минут, потому никого надолго не задержали. Результаты тестов показали наличие ВИЧ-инфекции у пятерых людей.

По словам Величева, для пятерых людей, чьи результаты теста показали положительный результат, данная информация оказалась шоком. Но теперь они могут начать терапию, которая даёт людям шансы на полноценную жизнь и рождение здоровых детей. Ведь главная цель акции - выявить людей с ВИЧ как можно раньше, тогда будет больше шансов на благоприятные результаты лечения. Ещё двое людей знали о своём ВИЧ-статусе, но они решили "проверить" качество работы медиков.

Напомним, мероприятия были проведены в рамках всероссийского комплексного коммуникационного проекта по профилактике заболевания. В Омске проект будут реализовывать до ноября.