Омичи сделают бесплатные тесты на ВИЧ
Общество  •  14 августа 2017, 12:15, последнее обновление 14 августа 2017, 12:15  •  печать

Омичи сделают бесплатные тесты на ВИЧ

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Завтра в Омск приедет поезд с ВИЧ-лабораторией.

Завтра, 15 августа, Омск присоединится к Всероссийской акции "Тест на ВИЧ". В течение трёх дней в Омске будет находиться специально оборудованный лабораторией вагон, в котором омичи смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультации специалистов.

В последующие два дня - 16 и 17 августа - тестирование будет проходить не только на вокзале, но также на заводе имени Попова и в Локомотивном депо. Отметим, что акция охватит 24 региона страны.

Специальный вагон отправился в путь 11 июля из Владивостока в Хабаровск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. А оттуда проследовал по маршруту Красноярск - Барнаул - Новосибирск - Кемерово - Омск. Из нашего города поезд поедет в Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Москву, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самару, Тверь, Псков и Санкт-Петербург.

Теги  •  #акция #ВИЧ #поезд

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