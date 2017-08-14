Омичи сделают бесплатные тесты на ВИЧ

Завтра, 15 августа, Омск присоединится к Всероссийской акции "Тест на ВИЧ". В течение трёх дней в Омске будет находиться специально оборудованный лабораторией вагон, в котором омичи смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ, а также получить консультации специалистов.

В последующие два дня - 16 и 17 августа - тестирование будет проходить не только на вокзале, но также на заводе имени Попова и в Локомотивном депо. Отметим, что акция охватит 24 региона страны.

Специальный вагон отправился в путь 11 июля из Владивостока в Хабаровск, Читу, Улан-Удэ и Иркутск. А оттуда проследовал по маршруту Красноярск - Барнаул - Новосибирск - Кемерово - Омск. Из нашего города поезд поедет в Нижневартовск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Нижний Новгород, Москву, Адлер, Курган, Челябинск, Оренбург, Самару, Тверь, Псков и Санкт-Петербург.