На омском вокзале открылся пункт бесплатного тестирования на ВИЧ
Общество  •  19 мая 2017, 10:12  •  печать

На омском вокзале открылся пункт бесплатного тестирования на ВИЧ

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Все желающие смогут бесплатно сдать анализ крови и получить консультацию специалистов.

Сегодня, 19 мая, в кассовом зале железнодорожного вокзала открылся пункт бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ. Сдать кровь на анализ может любой желающий с 14:00 до 16:00. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, сотрудники регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями также будут давать консультации.

Добавим, что по данным регионального СПИД-центра, на 1 мая 2017 года в Омской области зарегистрировано 15 588 случаев ВИЧ-инфекции: из 100 тысяч человек поражены 787,9. За 4 месяца 2017 года зарегистрировано 673 случая.

Теги  •  #ВИЧ #жд вокзал #тест

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