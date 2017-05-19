На омском вокзале открылся пункт бесплатного тестирования на ВИЧ

Сегодня, 19 мая, в кассовом зале железнодорожного вокзала открылся пункт бесплатного экспресс-тестирования на ВИЧ. Сдать кровь на анализ может любой желающий с 14:00 до 16:00. Как рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги, сотрудники регионального центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями также будут давать консультации.

Добавим, что по данным регионального СПИД-центра, на 1 мая 2017 года в Омской области зарегистрировано 15 588 случаев ВИЧ-инфекции: из 100 тысяч человек поражены 787,9. За 4 месяца 2017 года зарегистрировано 673 случая.