В Омске о положительном ВИЧ-статусе узнал один участник тестирования

Всего возможностью бесплатно пройти анализ на ВИЧ в первый день акции воспользовались 152 человека.

В Омске стартовала всероссийская акция "Тест на ВИЧ". В течение трёх дней, с 15 по 17 августа, на территории железнодорожного вокзала будет стоять специально оборудованный вагон. В нём любой гражданин может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов. Как сообщили в региональном Минздраве, за первый день акции экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 152 человека, у одного из которых результат оказался положительным.

Напомним, что всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ" Минздрав РФ проводит совместно с ОАО "РЖД" с июля по октябрь. Спецвагон, который отправился в путь из Владивостока 11 июля, побывает в 24 регионах России.