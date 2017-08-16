В Омске о положительном ВИЧ-статусе узнал один участник тестирования
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 16 августа 2017, 16:18, последнее обновление 16 августа 2017, 16:29  •  печать

В Омске о положительном ВИЧ-статусе узнал один участник тестирования

Автор:

Всего возможностью бесплатно пройти анализ на ВИЧ в первый день акции воспользовались 152 человека.

В Омске стартовала всероссийская акция "Тест на ВИЧ". В течение трёх дней, с 15 по 17 августа, на территории железнодорожного вокзала будет стоять специально оборудованный вагон. В нём любой гражданин может пройти бесплатное анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ и получить консультацию специалистов. Как сообщили в региональном Минздраве, за первый день акции экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 152 человека, у одного из которых результат оказался положительным.

Напомним, что всероссийскую акцию "Тест на ВИЧ" Минздрав РФ проводит совместно с ОАО "РЖД" с июля по октябрь. Спецвагон, который отправился в путь из Владивостока 11 июля, побывает в 24 регионах России.

Теги  •  #акция #ВИЧ #жд вокзал #Минздрав

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
На омском ликеро-водочном заводе "ОША" начались обыски  •  сегодня, 14:27  •   1
ФСБ пришла с обысками в Минкульт РФ по делу реконструкции омской "Саламандры"  •  сегодня, 13:54  •   1
Новосибирцы открыли в Омске два нелегальных клуба  •  сегодня, 13:32  •   1
Юрий Федотов: Мы вышли на конструктивный диалог с администрацией по бюджету  •  сегодня, 13:06
В Омске мужчина убил свою больную мать  •  сегодня, 13:01
Вслед за омской свининой регионы России могут отказаться от омского зерна  •  сегодня, 12:19  •   2
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Иети шоу лето 240Х400