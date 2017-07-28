Омичи убрали мусор и грязь на озере Ленёво
Общество  •  28 июля 2017, 15:10, последнее обновление 28 июля 2017, 15:59  •  печать

Омичи убрали мусор и грязь на озере Ленёво

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Предприниматели, волонтёры и туристы очистили 20 га прибрежной территории озера.

21 июля на территории регионального природного заказника озеро Ленёво прошли мероприятия по очистке берегов от бытовых отходов и сухих кустарников. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Вода России".

За несколько часов представители Управления по охране животного мира, предприниматели и волонтёры очистили от мусора более 20 га акватории и прибрежный территорий озера. К уборке также присоединились отдыхающие туристы. Работы оказалось не так много, поскольку за состоянием заказника следят инспекторы и егеря.

Также сотрудники ОмГПУ и  омского отделения "Русского географического общества" провели мониторинг редких видов местной флоры. В тот же день в заказнике прошла экскурсия для взрослых и детей.

25 августа волонтёры приведут в порядок водоёмы на территории дендрологического сада имени Гензе. Неравнодушные омичи могут принять участие в этом мероприятии.

Теги  •  #мусор #Озеро Ленево #уборка

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