Омичи убрали мусор и грязь на озере Ленёво

21 июля на территории регионального природного заказника озеро Ленёво прошли мероприятия по очистке берегов от бытовых отходов и сухих кустарников. Мероприятие состоялось в рамках всероссийской акции "Вода России".

За несколько часов представители Управления по охране животного мира, предприниматели и волонтёры очистили от мусора более 20 га акватории и прибрежный территорий озера. К уборке также присоединились отдыхающие туристы. Работы оказалось не так много, поскольку за состоянием заказника следят инспекторы и егеря.

Также сотрудники ОмГПУ и омского отделения "Русского географического общества" провели мониторинг редких видов местной флоры. В тот же день в заказнике прошла экскурсия для взрослых и детей.

25 августа волонтёры приведут в порядок водоёмы на территории дендрологического сада имени Гензе. Неравнодушные омичи могут принять участие в этом мероприятии.