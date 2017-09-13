Омичам предложили провести день без автомобиля
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 11:58, последнее обновление 13 сентября 2017, 12:04  •  печать

Омичам предложили провести день без автомобиля

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Горожан приглашают принять участие во всемирной экологической акции.

В следующую пятницу, 22 сентября, пройдёт Всемирный день без автомобиля. Во время акции принято отказываться от личного авто или мотоцикла в пользу общественного транспорта, велосипеда и пеших прогулок. Областное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий приглашает омичей присоединиться к акции, оставив свой автомобиль всего на один день.

Добавим, что в России акция проходит с 2007 года. Её поддерживает Министерство транспорта Российской Федерации с целью популяризации экологических видов транспорта, велодвижения и создания безопасных условий для пешеходов.

Теги  •  #автомобиль #министерство промышленности

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Комментарии
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Jack Daniels  •  13 сентября 2017, 13:05

Это обычно означает, что будет еще больше пробок, поскольку все подумаю, что в этот день будет на дорогах свободно - и почему бы не воспользоваться и не выехать на авто именно в этот день?))))

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