Омичам предложили провести день без автомобиля

В следующую пятницу, 22 сентября, пройдёт Всемирный день без автомобиля. Во время акции принято отказываться от личного авто или мотоцикла в пользу общественного транспорта, велосипеда и пеших прогулок. Областное министерство промышленности, транспорта и инновационных технологий приглашает омичей присоединиться к акции, оставив свой автомобиль всего на один день.

Добавим, что в России акция проходит с 2007 года. Её поддерживает Министерство транспорта Российской Федерации с целью популяризации экологических видов транспорта, велодвижения и создания безопасных условий для пешеходов.