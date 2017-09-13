В Омской области кладбища будут обрабатывать от клещей накануне зимы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 13 сентября 2017, 11:02, последнее обновление 13 сентября 2017, 11:05  •  печать

В Омской области кладбища будут обрабатывать от клещей накануне зимы

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Восемь глав сельских поселений и один руководитель городского поселения не обрабатывали кладбища от клещей.

Прокуратура Оконешниковского района Омской области во время проверки нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрацией сельских поселений. Об этом пишет региональная прокуратура.

Оказалось, что органы местного самоуправления не проводили акарицидную обработку территорий кладбищ и близлежащих территорий, хотя организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входит в их обязанности. Местные органы власти нарушили права и интересы омичей на обеспечение безопасности их жизни и здоровья, поскольку акарицидная обработка помогает не заболеть болезнями, которые переносят клещи.

Прокуратура внесла главам восьми сельских и одного городского поселения представление, чтобы устранить эти нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Теги  •  #кладбище #клещ

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