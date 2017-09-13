В Омской области кладбища будут обрабатывать от клещей накануне зимы

Восемь глав сельских поселений и один руководитель городского поселения не обрабатывали кладбища от клещей.

Прокуратура Оконешниковского района Омской области во время проверки нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности администрацией сельских поселений. Об этом пишет региональная прокуратура.

Оказалось, что органы местного самоуправления не проводили акарицидную обработку территорий кладбищ и близлежащих территорий, хотя организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения входит в их обязанности. Местные органы власти нарушили права и интересы омичей на обеспечение безопасности их жизни и здоровья, поскольку акарицидная обработка помогает не заболеть болезнями, которые переносят клещи.

Прокуратура внесла главам восьми сельских и одного городского поселения представление, чтобы устранить эти нарушения. Сейчас оно находится на рассмотрении.