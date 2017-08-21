Ещё два человека в Омске заболели клещевым энцефалитом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 августа 2017, 13:44, последнее обновление 21 августа 2017, 14:12  •  печать

Ещё два человека в Омске заболели клещевым энцефалитом

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Всего за прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 115 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей в регионе обратилось 3347 человек, в том числе 1049 детей.

- Зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе было зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом, а также впервые за сезон один случай заболевания редкой болезнью - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Добавим, что в регионе от клещей обработано 2866,53 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.

Теги  •  #клещ #Роспотребнадзор #укус #энцефалит

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Комментарии
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Леонид Портнов  •  21 августа 2017, 15:05

Просто население плохо проинформировано о возможности укуса клещом. В этот период с населением надо работать по этому поводу. Больше трех тысяч укусов – это не шутка.

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СЕРГЕЙ М  •  21 августа 2017, 14:14

Неплохо было бы уточнить где они его поймали, ну и вообще при таком большом колличестве обратившихся есть видимо районы наибольшего риска? Вот это была бы полезная информация, а к чему эта статистика???

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Ада С  •  21 августа 2017, 14:13

Скорей всего, плохо травят клещей, если их так много и люди обращаются к врачам все чаще.

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