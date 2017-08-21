Ещё два человека в Омске заболели клещевым энцефалитом

Всего за прошедшую неделю с жалобами на присасывание клещей к медикам обратились 115 человек.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала сезона за медицинской помощью с жалобами на присасывание клещей в регионе обратилось 3347 человек, в том числе 1049 детей.

- Зарегистрировано 19 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 14 случаев заболевания клещевым боррелиозом, один случай заболевания гранулоцитарным анаплазмозом человека, - сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе было зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом, а также впервые за сезон один случай заболевания редкой болезнью - гранулоцитарным анаплазмозом человека.

Добавим, что в регионе от клещей обработано 2866,53 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.