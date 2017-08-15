Омич подхватил редкую болезнь от укуса клеща

Всего с начала сезона в Омской области клещи покусали более трёх тысяч человек.

За медицинской помощью после укусов клещей в больницы обратились 3232 человека (2221 взрослый и 1011 детей). Непосредственно в Омске клещи покусали 1167 человек, в том числе 319 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом, а также один случай заболевания редкой болезнью - гранулоцитарным анаплазмозом человека. Это трансмиссивное заболевание, которое проявляется анемией, лихорадкой, атонией желудочно-кишечного тракта, а также прогрессирующей потерей веса. Заражение человека в данном случае происходит во время укуса иксодового клеща, который вместе со своей слюной выделяет в ранку анаплазму. При этом больной человек не представляет инфекционной опасности для окружения.

- В лабораториях исследовано 2867 экземпляров клещей от граждан. Удельный вес заражённых вирусом клещевого энцефалита составил 2,27 %. Удельный вес клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита, среди исследованных клещей из окружающей среды составляет 1,39 %, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что в регионе от клещей обработано 2815,3 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.