Омич подхватил редкую болезнь от укуса клеща
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 августа 2017, 10:36, последнее обновление 15 августа 2017, 10:38  •  печать

Омич подхватил редкую болезнь от укуса клеща

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Всего с начала сезона в Омской области клещи покусали более трёх тысяч человек.

За медицинской помощью после укусов клещей в больницы обратились 3232 человека (2221 взрослый и 1011 детей). Непосредственно в Омске клещи покусали 1167 человек, в том числе 319 детей. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Зарегистрировано 17 случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 13 случаев заболевания клещевым боррелиозом, а также один случай заболевания редкой болезнью - гранулоцитарным  анаплазмозом человека. Это трансмиссивное заболевание, которое проявляется анемией, лихорадкой, атонией желудочно-кишечного тракта, а также прогрессирующей потерей веса. Заражение человека в данном случае происходит во время укуса иксодового клеща, который вместе со своей слюной выделяет в ранку анаплазму. При этом больной человек не представляет инфекционной опасности для окружения.

- В лабораториях исследовано 2867 экземпляров клещей от граждан. Удельный вес заражённых вирусом клещевого энцефалита составил 2,27 %. Удельный вес клещей, заражённых вирусом клещевого энцефалита, среди исследованных клещей из окружающей среды составляет 1,39 %, - уточнили в Роспотребнадзоре.

Добавим, что в регионе от клещей обработано 2815,3 га зон массового отдыха, парков, скверов и летних оздоровительных учреждений.

Теги  •  #заболевание #клещ #Роспотребнадзор

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Комментарии
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Евгений Ронин  •  15 августа 2017, 11:45

Все эти вирусы очень опасные, но очень плохо, если происходит заражение сразу двумя и даже более болезнями, так бывает.

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Александр Божежар  •  15 августа 2017, 11:03

Ну как сказать, можно посмотреть на ситуацию в положительном ключе - открыли новый способ похудения.

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Злата Маркова  •  15 августа 2017, 10:52

Вот не повезло кому-то, даже название болезни с трудом можно выговорить. Надеюсь, против нее есть вакцина.

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