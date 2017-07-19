Росприроднадзор: "Мы никогда не заявляли о выбросе этилмеркаптана на Омском НПЗ"

Сегодня, 19 июля, на пресс-конференции в Доме журналиста руководитель регионального отделения Росприроднадзора Виталий Нетребко сообщил, что надзорное ведомство никогда не заявляло о выбросах этилмеркаптана на Омском нефтеперерабатывающем заводе.

- Росприроднадзор никогда не говорил, что на нефтезаводе идёт выброс этилмеркаптана, - объявил Виталий Нетребко. - То, что буферные пруды оказывают влияние на атмосферный воздух, бесспорно. И то, что там присутствуют дурно пахнущие вещества - тоже бесспорно. Но то, что для нас очевидно, для других соответствующих органов почему-то нет.

Виталий Нетребко возглавил омский Роприроднадзор в июне текущего года. До этого с выбросами вредных веществ разбирался Сергей Ерёмин, ныне работающий заместителем руководителя ведомства. И именно он заявлял о том, что источником вредных выбросов стали буферные пруды нефтеперерабатывающего предприятия. Но нарушений, связанных с выбросом этилмеркаптана на заводе специалисты не обнаружили.

Впоследствии Росприроднадзор подал в суд на Омский НПЗ, требуя закрыть буферные пруды. Чаша правосудия, однако, склонилась в сторону нефтяников. Теперь в надзорном ведомстве ждут документы из суда, чтобы понять, как действовать дальше.

- Могу сказать, что меня решение суда удивило, - сообщил Виталий Нетребко. - Там было просто сказано, что в удовлетворении всех исков нам отказано. Оснований для отказа на сегодняшний день мы не знаем. Есть определённая процедура, согласно которой судья должен подготовить соответствующее решение и потом передать нам. Как только мы ознакомимся с основанием, то примем решение о дальнейших шагах.

Напомним, на запах газа омичи начали жаловаться в начале марта. Специалисты позже установили, что в атмосфере в 400 раз были превышены предельно допустимые концентрации опасного вещества этилмеркаптана. Представители Росприроднадзора на пресс-конференции заявляли, что возможным источником загрязнения могут быть буферные пруды ОНПЗ, но суд первой инстанции не согласился с их доводами. Окончательно источник выбросов до сих пор не установлен.