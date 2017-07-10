Росприроднадзор проиграл спор с омским нефтезаводом о закрытии буферных прудов

Экологическая катастрофа Омску грозить не будет. Суд решил не приостанавливать работу на буферных прудах омского нефтезавода, которые по мнению надзорного ведомства могли стать источником неприятного запаха в городе.

Сегодня, 10 июля, Советский районный суд вынес решение по иску регионального управления Росприроднадзора к АО "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорному ведомству отказано в удовлетворении исковых требований в полном объёме. Об этом сообщает "Ом1".

Напомним, предметом спора стали буферные пруды компании, работы на которых Роспотребнадзор требовал прекратить. В ведомстве полагали, что именно они являются источником неприятного запаха в городе, на который омичи жалуются с середины февраля. Здесь велись работы по реконструкции, и они могли спровоцировать появление в атмосфере неприятного запаха. По мнению контролёров, в пробах воздуха, взятых на прудах ОНПЗ, были превышены ПДК этилбензола.

В суде представители ответчика всячески отрицали свою вину, заявляя: буферные пруды закрывать нельзя.

- Вывод буферных прудов из эксплуатации и их рекультивация без ввода новых очистных сооружений грозит экологической катастрофой для Омска, - резюмировала эксперт, приглашённая на заседание суда омским нефтезаводом.

Добавим, на прошлой неделе в этом же суде рассматривался другой иск Росприроднадзора к "Газпромнефть-ОНПЗ". Надзорное ведомство требовало прекратить выбросы в атмосферу загрязняющих веществ на конкретных источниках, принадлежащих нефтяникам. Требования удовлетворены частично.