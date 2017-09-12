Житель Хабаровска выдал себя за омича, чтобы получить микрозаём
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 13:09, последнее обновление 12 сентября 2017, 13:11  •  печать

Житель Хабаровска выдал себя за омича, чтобы получить микрозаём

Автор:

Сговорившись со своим знакомым из микрофинансовой организации, хабаровчанин под видом омича получил заём в 10 тыс. руб.

Правоохранительные органы Хабаровского края вскрыли факт хищения денег, совершённый двумя мужчинами. Как установило следствие, менеджер микрофинансовой организации и один из жителей краевого центра оформили заём на жителя Омска. Для реализации преступной схемы хабаровчанин во время получения микрозайма представился омичом. Когда реальный житель Омска пришёл в организацию занять деньги, он с удивлением узнал, что несколько дней назад уже получил 10 тыс. руб.

По факту присвоения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые вскоре были установлены.

- Сотрудники правоохранительных органов сначала задержали менеджера, а затем и его знакомого, который выступал под видом омича при получении займа, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сегодня возбуждённое уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.

Теги  •  #заем #мошенничество #Хабаровск

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Jack Daniels  •  12 сентября 2017, 14:07

Какая-то не очень надежная микрофинансовая организация - в плане построения внутренней безопасности. Где требование фото с реальным паспортом, где запись на видеокамеру, где прозвон по предоставленным номерам телефонов и проверка, на кого они оформлены?

Ответить
Алёна Ярошевич  •  12 сентября 2017, 13:36

Сегодня выдача заемов осуществляется без особых проверок и проблем, вот и проворачиваются подобные схемы, думали, что на незначительной сумме не попадутся.

Ответить
Последние новости
Глава омского МЧС и лидер единороссов уходят с постов ради Горсовета  •  сегодня, 16:21
Омич получил в посылке картонные обрезки вместо мобильного телефона  •  сегодня, 16:09
Омские велогонщики выиграли семь медалей чемпионата России  •  сегодня, 15:34  •   2
Омичи нарвали в кустах конопли и попались полицейским  •  сегодня, 14:42  •   1  •  
Стрелявший из пистолета у дома на Театральной избежит уголовной ответственности  •  сегодня, 14:18
Гендиректор омской телерадиокомпании обратился в полицию из-за угроз  •  сегодня, 13:34
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400