Житель Хабаровска выдал себя за омича, чтобы получить микрозаём

Правоохранительные органы Хабаровского края вскрыли факт хищения денег, совершённый двумя мужчинами. Как установило следствие, менеджер микрофинансовой организации и один из жителей краевого центра оформили заём на жителя Омска. Для реализации преступной схемы хабаровчанин во время получения микрозайма представился омичом. Когда реальный житель Омска пришёл в организацию занять деньги, он с удивлением узнал, что несколько дней назад уже получил 10 тыс. руб.
По факту присвоения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые вскоре были установлены.
- Сотрудники правоохранительных органов сначала задержали менеджера, а затем и его знакомого, который выступал под видом омича при получении займа, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Сегодня возбуждённое уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.
Какая-то не очень надежная микрофинансовая организация - в плане построения внутренней безопасности. Где требование фото с реальным паспортом, где запись на видеокамеру, где прозвон по предоставленным номерам телефонов и проверка, на кого они оформлены?
Сегодня выдача заемов осуществляется без особых проверок и проблем, вот и проворачиваются подобные схемы, думали, что на незначительной сумме не попадутся.