Житель Хабаровска выдал себя за омича, чтобы получить микрозаём

Сговорившись со своим знакомым из микрофинансовой организации, хабаровчанин под видом омича получил заём в 10 тыс. руб.

Правоохранительные органы Хабаровского края вскрыли факт хищения денег, совершённый двумя мужчинами. Как установило следствие, менеджер микрофинансовой организации и один из жителей краевого центра оформили заём на жителя Омска. Для реализации преступной схемы хабаровчанин во время получения микрозайма представился омичом. Когда реальный житель Омска пришёл в организацию занять деньги, он с удивлением узнал, что несколько дней назад уже получил 10 тыс. руб.

По факту присвоения чужого имущества было возбуждено уголовное дело. Подозреваемые вскоре были установлены.

- Сотрудники правоохранительных органов сначала задержали менеджера, а затем и его знакомого, который выступал под видом омича при получении займа, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Сегодня возбуждённое уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу. За совершение преступления обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пять лет.