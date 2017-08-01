Омичу, трижды ограбившему офис микрозаймов, дали 7,5 лет колонии

В Омске вынесен приговор 43-летнему грабителю в медицинской маске, который похитил из микрофинансовой организации почти 100 тыс. руб.

Ленинский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего рецидивиста. Он признан виновным в разбое и грабеже.

Суд установил, что 9 апреля 2017 года омич обмотал лицо шарфом, чтобы скрыться от видеокамер и взял в качестве оружия нож, после чего ворвался в офис ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс», расположенный на улице Лобкова. Там он напал на женщину-менеджера. Избив её, он потребовал открыть сейф, из которого похитил 18,5 тыс. руб.

Аналогичным способом он совершил ещё два нападения. Ограбления произошли 22 апреля и 5 мая. Тогда обвиняемый спрятал лицо под медицинской маской, после чего, угрожая работникам, похитил денежные средства в размере около 80 тыс. руб. Свою вину в совершении преступления он не признал, никаких мер по погашению ущерба не принял.

Ленинский районный суд Омска назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Также суд обязал его погасить в полном объёме причиненный ущерб пострадавшей коммерческой организации.