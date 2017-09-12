Две сотрудницы банка оформили на омичей восемь кредитов

Бывшая и нынешняя сотрудницы банка похитили у омичей более 400 тыс. руб. с помощью поддельных кредитных договоров.

Следственное управление УМВД России по городу Омску завершило расследование уголовного дела в отношении консультанта кредитно-кассового офиса и бывшей сотрудницы банка. Они обвиняются в хищении денежных средств.

Уголовное дело было возбуждено после заявления представителя банка о фактах незаконного оформления потребительских кредитов. По версии следствия, бывшая и действующая сотрудницы банка сговорились и решили похитить деньги. Для этого 28-летняя сотрудница-консультант, имевшая доступ к клиентской базе, оформила восемь фальшивых договоров потребительского кредита. А её бывшая 21-летняя коллега подделала подписи омичей.

Сумма причинённого ущерба оказалась более 400 тыс. руб. На полученные деньги злоумышленницы купили бытовую технику, которую впоследствии продали третьим лицам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.