Омской гуманитарной академии приостановили аккредитацию по четырём направлениям
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 08:15, последнее обновление 12 сентября 2017, 09:57  •  печать

Омской гуманитарной академии приостановили аккредитацию по четырём направлениям

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Омскому вузу дали месяц на устранение несоответствий, выявленных в ходе проверки Рособрнадзора.

С 14 по 18 августа в Омской гуманитарной академии проходила проверка Рособрнадзора. В результате было выявлено четыре несоответствия в части содержания и качества подготовки обучающихся. Аккредитация по этим направлениям в итоге была приостановлена. При этом ректор вуза Александр Еремеев уверяет, что вскоре все отчёты об устранении выявленных несоответствий будут представлены в Рособрнадзор.

- Академия не лишена государственной аккредитации образовательной деятельности, продолжает приём абитуриентов, вопрос о переводе студентов в другие образовательные организации не стоит, - цитирует ректора РИА "Суперомск".

Отметим, что ответить на претензии Рособрнадзора вузу необходимо до 22 сентября.

Теги  •  #академия #вуз #госаккредитация

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