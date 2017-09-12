Омской гуманитарной академии приостановили аккредитацию по четырём направлениям

С 14 по 18 августа в Омской гуманитарной академии проходила проверка Рособрнадзора. В результате было выявлено четыре несоответствия в части содержания и качества подготовки обучающихся. Аккредитация по этим направлениям в итоге была приостановлена. При этом ректор вуза Александр Еремеев уверяет, что вскоре все отчёты об устранении выявленных несоответствий будут представлены в Рособрнадзор.

- Академия не лишена государственной аккредитации образовательной деятельности, продолжает приём абитуриентов, вопрос о переводе студентов в другие образовательные организации не стоит, - цитирует ректора РИА "Суперомск".

Отметим, что ответить на претензии Рособрнадзора вузу необходимо до 22 сентября.