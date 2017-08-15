Омские чиновники признали зависимость образования от денег родителей

Как пишет "Омск-Информ", в месяц на хозяйственные нужды дошкольного учреждения (туалетная бумага, средства для мытья и дезинфекции посуды, мыльные принадлежности) в расчёте на ребёнка нужно 1,5 тыс. руб. Глава депобразования Екатерина Спехова обратилась к родителям за помощью в приобретении необходимого, оговорившись при этом, что такие пожертвования всё же являются добровольными. "Я ещё раз повторю, что все эти взносы - это добровольные пожертвования образовательным учреждениям, никаких обязательных взносов - такого нет и быть не может", - заявила чиновница.

Напомним, год назад "добровольные пожертвования" родителей учеников школ и воспитанников детсадов в Омске стали предметом громкого скандала. Одна из матерей заявила, что школа, в которой учится её сын, обещала оставить ребёнка без аттестата из-за того, что его родители не платят "добровольные взносы". Прокуратура тогда начала проверку и провела горячую линию по вопросам реализации прав граждан в сфере образования. Как оказалось, добровольные пожертвования тратились не на мыло с туалетной бумагой. "Выяснилось, что в большинстве случаев средства, поступавшие в виде добровольных пожертвований, направлялись на содержание и охрану зданий образовательных организаций, материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, несмотря на то, что обязанность нести данные расходы законодательством возложена на органы местного самоуправления", - цитируют прокуроров "Коммерческие вести".